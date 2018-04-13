موعد مباريات ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

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شهد اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أبريل الحالي إقامة قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018، إضافة إلى قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.

وقد أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية سوف تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وبين نظيره نادي ريال مدريد الإسباني، كما أسفرت القرعة أيضاً عن مواجهة سوف تجمع بين نادي ليفربول الإنجليزي وبين نادي روما الإيطالي.

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أما قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي فقد أسفرت عن مواجهة نارية سوف تجمع بين نادي أرسنال الإنجليزي وبين نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما سوف يواجه نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي نظيره نادي سالزبورغ النمساوي.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ / ريال مدريد، ملعب أليانز أرينا، ذهاب نصف النهائي، 25 أبريل 2018.

ليفربول / روما، ملعب أنفيلد رود، ذهاب نصف النهائي، 24 أبريل 2018.

روما / ليفربول، ملعب الأولمبيكو، إياب نصف النهائي، 2 مايو 2018.

ريال مدريد / بايرن ميونخ، سانتياغو بيرنابيو، إياب نصف النهائي، 1 مايو 2018.

موعد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي

أرسنال / أتليتكو مدريد، ملعب الإمارات، ذهاب نصف النهائي، 26 أبريل 2018.

أولمبيك مارسيليا / سالزبورغ، ملعب الفيلودروم، ذهاب نصف النهائي، 26 أبريل 2018.

أتليتكو مدريد / ارسنال، ملعب واندا ميتروبوليتانو، إياب نصف النهائي، 3 مايو 2018

سالزبورغ / أولمبيك مارسيليا، ملعب ريد بول أرينا، إياب نصف النهائي، 3 مايو 2018.

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