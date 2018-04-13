تعرف على رسالة روما ل”محمد صلاح” قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

Advertisements

حرص نادي روما الإيطالي على التعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أبريل الحالي على المواجهة المنتظرة التي أسفرت عنها قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي وضعت نادي روما في مواجهة نادي ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما سابقاً.

حيث قام نادي روما بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “سنكون خصوماً لمدة 180 دقيقة، ولكن مهما حدث سنظل أصدقاء مدى الحياة، نتطلع لرؤيتك مرة أخرى”.

Advertisements

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي، بينما سوف تُقام مباراة الإياب على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في اليوم الثاني من شهر مايو القادم.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي