موعد مباراة ليفربول وبورنموث بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي السبت 14/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق بورنموث في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

ستُقام مباراة ليفربول وبورنموث في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

ستكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

ترتيب ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 67 نقطة.

يحتل فريق بورنموث حالياً المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 38 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

ليفربول 0/5 واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس 2/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا.

إيفرتون 0/0 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 2/1 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي 1/1 بورنموث.

بورنموث 4/1 توتنهام هوتسبير.

بورنموث 1/2 وست بروميتش ألبيون.

واتفورد 2/2 بورنموث.

بورنموث 2/2 كريستال بالاس.

جدول مباريات ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي

ليفربول / بورنموث / الدوري الإنجليزي الممتاز، 14 أبريل 2018.

وست بروميتش ألبيون / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 21 أبريل 2018.

ليفربول / روما / دوري أبطال أوروبا، 24 أبريل 2018.

ليفربول / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

روما / ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 2 مايو 2018.

تشيلسي / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليفربول / برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدرب: الألماني يورغن كلوب.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ليفربول وبورنموث

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بورنموث في 6 مباريات سابقة من أصل المباريات ال8 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق بورنموث في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة أخرى.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 18 هدفاً في شباك فريق بورنموث في آخر 8 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق بورنموث في تسجيل 8 أهداف في شباك فريق ليفربول في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 29 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي كالوم ويلسون هو هداف فريق بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 75 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 35 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 14 مباراة.

نجح فريق بورنموث في تسجيل 41 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 53 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 5 مباريات فقط لا غير.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة، بينما لم يعرف فريق بورنموث طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق.

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