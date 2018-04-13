موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الانجليزي السبت 14/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق مانشستر سيتي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

ستُقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

ستكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر سيتي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 84 نقطة.

يحتل فريق توتنهام هوتسبير حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 67 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر سيتي الموسم الحالي

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون 3/1 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 2/1 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق توتنهام هوتسبير الموسم الحالي

توتنهام هوتسبير 2/1 يوفنتوس الإيطالي / دوري أبطال أوروبا.

بورنموث 4/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سوانزي سيتي 3/0 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي 3/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستوك سيتي 2/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي

توتنهام هوتسبير / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 14 أبريل 2018.

مانشستر سيتي / سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 22 أبريل 2018.

وست هام يونايتد / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 29 أبريل 2018.

مانشستر سيتي / هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

مانشستر سيتي / برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

ساوثهامبتون / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

جدول مباريات توتنهام هوتسبير حتى نهاية الموسم الحالي

توتنهام هوتسبير / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 14 أبريل 2018.

برايتون / توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز، 17 أبريل 2018.

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي، 21 أبريل 2018.

توتنهام هوتسبير / واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 30 أبريل 2018.

وست بروميتش ألبيون / توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 مايو 2018.

توتنهام هوتسبير / نيوكاسل يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

توتنهام هوتسبير / ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف.

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفين دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أغويرو.

المدرب: الإسباني بيب جوارديولا.

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسين / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدرب: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق توتنهام هوتسبير في 52 مباراة سابقة من أصل ال135 مباراة الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الانتصار في 52 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 31 مباراة أخرى.

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 210 هدفاً في شباك فريق توتنهام هوتسبير في آخر 135 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 185 هدفاً في شباك فريق مانشستر سيتي في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هو هداف فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي كيفين دي بروين هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي هاري كين هو هداف فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 25 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي ديلي آلي هو أفضل صانع ألعاب في فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 90 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 24 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 64 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 27 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 14 مباراة.

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 4 مرات سابقة طوال تاريخه، علماً بأنه في حال حقق الانتصار على حساب فريق توتنهام هوتسبير في هذه الجولة، سوف يتوج رسمياً بطلاً للمسابقة للموسم الحالي 2017 / 2018 والذي سوف يكون اللقب الخامس في تاريخه.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مرتين فقط طوال تاريخه.

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