موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني السبت 14/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني، يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ

ستكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

يحتل فريق بايرن ميونخ حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 72 نقطة.

يحتل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 40 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بايرن ميونخ الموسم الحالي

لايبزيغ 1/2 بايرن ميونخ / الدوري الألماني.

بايرن ميونخ 0/6 بوروسيا دورتموند / الدوري الألماني.

إشبيلية الإسباني 2/1 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا.

أوجسبورغ 4/1 بايرن ميونخ / الدوري الألماني.

بايرن ميونخ 0/0 إشبيلية / دوري أبطال أوروبا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

بوروسيا مونشنغلادباخ 2/2 فيردر بريمن.

باير ليفركوزن 0/2 بوروسيا مونشنغلادباخ.

بوروسيا مونشنغلادباخ 3/3 هوفنهايم.

ماينز 0/0 بوروسيا مونشنغلادباخ.

بوروسيا مونشنغلادباخ 1/2 هيرتا برلين.

جدول مباريات فريق بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم الحالي

بايرن ميونخ / بوروسيا مونشنغلادباخ / الدوري الألماني، 14 أبريل 2018.

باير ليفركوزن / بايرن ميونخ / كأس ألمانيا، 17 أبريل 2018.

هانوفر / بايرن ميونخ / الدوري الألماني، 21 أبريل 2018.

بايرن ميونخ / ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا، 25 أبريل 2018.

بايرن ميونخ / أينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني، 28 أبريل 2018.

ريال مدريد / بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا، 1 مايو 2018.

كولن / بايرن ميونخ / الدوري الألماني، 5 مايو 2018.

بايرن ميونخ / شتوتجارت / الدوري الالماني، 12 مايو 2018.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيفين أورلايش.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / خاميس رودريغيز / توماس مولر / فرانك ريبيري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب: الألماني يوب هاينكس.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في 50 مباراة سابقة من أصل المباريات ال 102 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق بوورسيا مونشنغلادباخ في تحقيق الانتصار في 23 مباراة أخرى، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 29 مباراة أخرى.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 191 هدفاً في شباك فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في آخر 102 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق بوورسيا مونشنغلادباخ في تسجيل 127 هدفاً في شباك فريق بايرن ميونخ في نفس عدد المباريات.

يُعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو هداف فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 26 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي تورجان هازارد هو هداف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 76 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 21 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في تسجيل 38 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 43 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب الدوري الألماني في 28 مناسبة سابقة، علماً بأن آخرها كان في الموسم الحالي 2017 / 2018 والذي يُعتبر هو اللقب السادس له على التوالي.

نجح فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في الفوز بلقب الدوري الألماني في 5 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

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