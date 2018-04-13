موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني السبت 14/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق فالنسيا في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

ستُقام مباراة برشلونة وفالنسيا في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

ستكون مباراة برشلونة وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

ترتيب برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 79 نقطة.

يحتل فريق فالنسيا حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 65 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة الموسم الحالي

برشلونة 0/2 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني.

إشبيلية 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

برشلونة 1/4 روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 1/3 ليغانيس / الدوري الإسباني.

روما 0/3 برشلونة / دوري أبطال أوروبا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق فالنسيا في الدوري الإسباني

فالنسيا 0/2 ريال بيتيس.

إشبيلية 2/0 فالنسيا.

فالنسيا 1/3 ديبورتيفو ألافيس.

ليغانيس 1/0 فالنسيا.

فالنسيا 0/1 إسبانيول.

جدول مباريات برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي

برشلونة / فالنسيا / الدوري الاسباني، 14 أبريل 2018.

سيلتا فيغو / برشلونة / الدوري الاسباني، 17 أبريل 2018.

إشبيلية / برشلونة / كأس ملك إسبانيا، 21 أبريل 2018.

ديبورتيفو لاكورونيا / برشلونة / الدوري الاسباني، 29 أبريل 2018.

برشلونة / ريال مدريد / الدوري الاسباني، 6 مايو 2018.

برشلونة / فياريال / الدوري الاسباني، 9 مايو 2018.

ليفانتي / برشلونة / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

برشلونة / ريال سوسيداد / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

قائمة برشلونة في مباراته أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / دينيس سواريز / أندريس إنييستا / باولينيو / فيليبي كوتينيو / أندريه جوميش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / باكو ألكاسير / لويس سواريز.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / باولينيو / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدرب: الإسباني فالفيردي.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وفالنسيا

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق فالنسيا في 30 مباراة سابقة من أصل المباريات ال57 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق فالنسيا في تحقيق الانتصار في 12 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 15 مباراة أخرى.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 114 هدفاً في شباك فريق فالنسيا في آخر 57 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق فالنسيا في تسجيل 66 هدفاً في شباك فريق برشلونة في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 29 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل صانع ألعاب في فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني رودريغو مورينو هو هداف فريق فالنسيا في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرتغالي جونزالو جيديش هو أفضل صانع ألعاب في فريق فالنسيا في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 79 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 16 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق فالنسيا في تسجيل 59 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 31 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 10 مباريات.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 24 مناسبة سابقة، بينما نجح فريق فالنسيا في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 6 مناسبات فقط سابقة طوال تاريخه.

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