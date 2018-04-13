الأهلي يتخطى عقبة الداخلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

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تأهل فريق الأهلي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر عقب فوزه على حساب نظيره فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من عمرو السولية في الدقيقة الحادية والسبعين، إضافة إلى إسلام محارب في الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر المباراة.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م، ليتأهل بذلك فريق الأهلي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة مع العلم بأنه سوف يواجه فريق الأسيوطي سبورت في الدور المقبل في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الثاني على التوالي.

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