نجوم عالمية في مهرجان اعتزال “الكابيتانو” حسام غالي.. تعرف على التفاصيل

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حرص النجم المخضرم حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى العديد من نجوم كرة القدم العالمية، وذلك من أجل المشاركة معه في مهرجان اعتزاله على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو المقبل.

ومن أبرز النجوم التي قام النجم حسام غالي بدعوتها حتى هذه اللحظة، النجم الكرواتي لوكا مودريتش والنجم الويلزي جاريث بيل من نادي ريال مدريد الإسباني، إضافة إلى النجم الهولندي روبن فان بيرسي من نادي فينورد روتردام الهولندي، وأيضاً النجم الإيفواري سالمون كالو من نادي هيرتا برلين الألماني.

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ومن المقرر أن يقوم النجم حسام غالي بإرسال الدعوة إلى المزيد من النجوم في الفترة القادمة، وخاصة الذين لعب بجانبهم حينما كان لاعباً في صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في فترة سابقة، علماً بأن مهرجان اعتزال النجم حسام غالي سوف يُقام في اليوم الحادي عشر من شهر مايو المقبل وذلك من خلال مواجهة نادي أياكس أمستردام الهولندي.