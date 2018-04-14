عماد متعب يقترب من الإعلان عن وجهته المقبلة وسط ترقب جماهير الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي أن النجم المخضرم عماد متعب مهاجم النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي التعاون السعودي، بات على مشارف الإعلان عن وجهته المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة في ظل نهاية عقده مع النادي الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم عماد متعب يرفض نهائياً فكرة عودته مرة أخرى إلى النادي الأهلي في نهاية مسيرته الرياضية، وذلك بسبب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي والذي يقوم بإجلاس النجم عماد متعب على مقاعد البدلاء بشكل دائم نظراً لكبر سنه وتراجع مستواه بشكل ملحوظ.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم عماد متعب قد أغلق نهائياً أيضاً ملف انتقاله إلى نادي الزمالك تحت أي ظرف من الظروف، وخاصة بعد الأزمة التي حدثت مع النجم عبد الله السعيد، علماً بأن النجم عماد متعب لم يكن لديه أي نية على الإطلاق منذ البداية في اتخاذ تلك الخطوة على الرغم من عروض نادي الزمالك المغرية.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الوجهة المقبلة للنجم عماد متعب، سوف تكون إما في الملاعب السعودية من جديد أو في الملاعب الإماراتية، وخاصة في ظل العروض المغرية للغاية التي تنهال عليه منذ مدة لخوض آخر موسم في مسيرته الرياضية.

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