البدري يحسم الجدل بخصوص رحيل هشام محمد عن الأهلي الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حسم الجدل بخصوص رحيل اللاعب هشام محمد عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري قد رفض نهائياً فكرة رحيل متوسط الميدان هشام محمد عن صفوف النادي الأهلي، وذلك على الرغم من أن اللاعب نفسه هو من طلب السماح له بالرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل ولو على سبيل الإعارة للحصول على فرصة المشاركة أساسياً.
كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري نجح في إقناع اللاعب هشام محمد بضرورة بقائه مع النادي الأهلي في الفترة القادمة، وخاصة في ظل نقص اللاعبين في مركز محور الارتكاز مع العلم بأن الكابتن حسام البدري قد وعد اللاعب أيضاً بإعطائه الفرصة كاملة في الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي.
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