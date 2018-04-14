تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام بورنموث بمشاركة “محمد صلاح”

Advertisements

يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق بورنموث في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي، وذلك على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: لوريس كاريوس / ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / أليكس أوكسليد تشامبرلين / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

Advertisements

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

إقرأ أيضاً: البدري يحسم الجدل بخصوص رحيل هشام محمد عن الأهلي الصيف المقبل