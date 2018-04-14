موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل بمشاركة “محمد النني” في الدوري الانجليزي الاحد 15/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد بمشاركة “محمد النني” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق نيوكاسل يونايتد نظيره فريق أرسنال في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانت جيمس بارك، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد

ستُقام مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانت جيمس بارك، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد

ستكون مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

ترتيب ارسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة.

يحتل فريق نيوكاسل يونايتد حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 38 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أرسنال الموسم الحالي

ارسنال 1/3 ميلان الإيطالي / الدوري الأوروبي.

ارسنال 0/3 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/4 سيسكا موسكو الروسي / الدوري الأوروبي.

ارسنال 2/3 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيسكا موسكو 2/2 ارسنال / الدوري الأوروبي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث 2/2 نيوكاسل يونايتد.

ليفربول 0/2 نيوكاسل يونايتد.

نيوكاسل يونايتد 0/3 ساوثهامبتون.

نيوكاسل يونايتد 0/1 هدرسفيلد تاون.

ليستر سيتي 2/1 نيوكاسل يونايتد.

جدول مباريات أرسنال حتى نهاية الموسم الحالي

نيوكاسل يونايتد / أرسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 15 أبريل 2018.

ارسنال / وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 22 أبريل 2018.

أرسنال / اتليتكو مدريد الإسباني / الدوري الأوروبي، 26 أبريل 2018.

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الانجليزي الممتاز، 29 أبريل 2018.

أتلتيكو مدريد / ارسنال / الدوري الأوروبي، 3 مايو 2018.

ارسنال / بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليستر سيتي / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

هدرسفيلد تاون / أرسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا /جاك ويلشير / مسعود أوزيل / أرون رامسي / بيير إيميريك أوباميانغ.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد

نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في 66 مباراة سابقة من أصل المباريات 158 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح نيوكاسل يونايتد في تحقيق الانتصار في 58 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 34 مباراة أخرى.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 228 هدفاً في شباك فريق نيوكاسل يونايتد في آخر 158 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق نيوكاسل يونايتد في تسجيل 206 هدفاً في شباك فريق أرسنال في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت هو هداف فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 45 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 19 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في تسجيل 33 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 41 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 8 مباريات.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مرة سابقة طوال تاريخه، بينما نجح فريق نيوكاسل يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 4 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

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