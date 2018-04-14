موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش بمشاركة “أحمد حجازي” في الدوري الانجليزي الاحد 15/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش بمشاركة “أحمد حجازي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون

ستكون مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ترتيب مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 71 نقطة.

يحتل فريق وست بروميتش ألبيون حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 21 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد الموسم الحالي

مانشستر يونايتد 1/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/2 إشبيلية الإسباني / دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد 0/2 برايتون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد 0/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

واتفورد 0/1 وست بروميتش ألبيون.

وست بروميتش ألبيون 4/1 ليستر سيتي.

بورنموث 1/2 وست بروميتش ألبيون.

وست بروميتش ألبيون 2/1 بيرنلي.

وست بروميتش ألبيون 1/1 سوانزي سيتي.

جدول مباريات مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

مانشستر يونايتد / وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 15 أبريل 2018.

بورنموث / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 18 أبريل 2018.

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي، 21 أبريل 2018.

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الانجليزي الممتاز، 29 أبريل 2018.

برايتون / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 4 مايو 2018.

وست هام يونايتد / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 مايو 2018.

مانشستر يونايتد / واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

جدول مباريات وست بروميتش ألبيون حتى نهاية الموسم الحالي

مانشستر يونايتد / وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 15 أبريل 2018.

وست بروميتش ألبيون / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 21 أبريل 2018.

نيوكاسل يونايتد / وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

وست بروميتش ألبيون / توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 مايو 2018.

كريستال بالاس / وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا / أليكسيس سانشيز / خوان ماتا.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

المدرب: البرتغالي جوزيه مورينيو.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في 51 مباراة سابقة من أصل المباريات ال112 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق وست بروميتش ألبيون 35 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 26 مباراة أخرى.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 211 هدفاً في شباك فريق وست بروميتش ألبيون في آخر 112 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق وست بروميتش ألبيون في تسجيل 166 هدفاً في شباك فريق مانشستر يونايتد في نفس عدد المباريات.

يُعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو هو هداف فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي بول بوغبا هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 63 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 25 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في تسجيل 26 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 52 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مرة سابقة طوال تاريخه، بينما نجح فريق وست بروميتش ألبيون في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مرة واحدة فقط طوال تاريخه.

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