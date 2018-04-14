موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي الاحد 15/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي، يستقبل فريق باريس سان جيرمان غريمه التقليدي فريق موناكو في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وموناكو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

يحتل فريق باريس سان جيرمان حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 84 نقطة.

يحتل فريق موناكو حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 70 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق باريس سان جيرمان الموسم الحالي

باريس سان جيرمان 0/5 ميتز / الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان 1/2 أنجيه / الدوري الفرنسي.

نيس 2/1 باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان 0/3 موناكو / كأس الرابطة الفرنسية.

سانت إيتيان 1/1 باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق موناكو الموسم الحالي

ستراسبورغ 3/1 موناكو / الدوري الفرنسي.

موناكو 1/2 ليل / الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان 0/3 موناكو / كأس الرابطة الفرنسية.

رين 1/1 موناكو / الدوري الفرنسي.

موناكو 1/2 نانت / الدوري الفرنسي.

جدول مباريات باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الحالي

باريس سان جيرمان / موناكو / الدوري الفرنسي، 15 أبريل 2018.

كُان / باريس سان جيرمان / كأس فرنسا، 18 أبريل 2018.

بوردو / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي، 22 أبريل 2018.

باريس سان جيرمان / جانجون / الدوري الفرنسي، 28 أبريل 2018.

أميان / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي، 6 مايو 2018.

باريس سان جيرمان / رين / الدوري الفرنسي، 12 مايو 2018.

كُان / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي، 19 مايو 2018.

جدول مباريات موناكو حتى نهاية الموسم الحالي

باريس سان جيرمان / موناكو / الدوري الفرنسي، 15 أبريل 2018.

جانجون / موناكو / الدوري الفرنسي، 21 أبريل 2018.

موناكو / أميان / الدوري الفرنسي، 28 أبريل 2018.

كُان / موناكو / الدوري الفرنسي، 6 مايو 2018.

موناكو / سانت إيتيان / الدوري الفرنسي، 12 مايو 2018.

تروا / موناكو / الدوري الفرنسي، 19 مايو 2018.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / يوري بيرشيش.

خط الوسط: تياغو موتا / ماركو فيراتي / أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / إدينسون كافاني.

المدرب: الفرنسي أوناي إيمري.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق موناكو في 16 مباراة سابقة من أصل المباريات ال50 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق موناكو في تحقيق الانتصار في 19 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 15 مباراة أخرى.

نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 58 هدفاً في شباك فريق موناكو في الدوري الفرنسي في آخر 50 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق موناكو في تسجيل 61 هدفاً في شباك فريق باريس سان جيرمان في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الأوروغوياني إدينسون كافاني هو هداف فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما سجل 24 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي نيمار جونيور هو أفضل صانع ألعاب في فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما صنع 13 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الكولومبي راداميل فالكاو هو هداف فريق موناكو في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي توماس ليمار هو أفضل صانع ألعاب في فريق موناكو في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 96 هدفاً في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 22 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق موناكو في تسجيل 77 هدفاً في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 34 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق باريس سان جيرمان في الفوز بلقب الدوري الفرنسي في 6 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن فوزه في هذه الجولة على حساب ضيفه فريق موناكو يضمن له رسمياً التتويج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2017 / 2018 والذي سوف يكون اللقب السابع في تاريخه.

نجح فريق موناكو في الفوز بلقب الدوري الفرنسي في 8 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخرها كان في الموسم الماضي 2016 / 2017.

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