إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه فياريال ويفشل في الارتقاء للمقاعد الأوروبية

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سقط فريق إشبيلية في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق فياريال، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق فياريال في المباراة كلاً من داني رابا في الدقيقة السادسة والثلاثين، إضافة إلى كارلوس باكا في الدقيقة الثامنة والستين، فيما سجل أهداف فريق إشبيلية في المباراة كلاً من مانويل نوليتو في الدقيقة الثامنة والسبعين، إضافة إلى ستيفين نزونزي في الدقيقة الثانية والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق إشبيلية رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع فريق فياريال رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس في الترتيب.

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