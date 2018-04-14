تشيلسي يقلب الطاولة على ساوثهامبتون ويُعزز آماله في بلوغ دوري الأبطال

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حقق فريق تشيلسي فوزاً مثيراً وصعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانت ماري.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي في المباراة كلاً من الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة السبعين والدقيقة الثامنة والسبعين، إضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة الخامسة والسبعين، فيما سجل أهداف فريق ساوثهامبتون في المباراة كلاً من دوسان تاديتش في الدقيقة الحادية والعشرين، وأيضاً جان بيدناريك في الدقيقة الستين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق تشيلسي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب.

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