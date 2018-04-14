موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه في الدوري الألماني الاحد 15/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه في الدوري الألماني، يستقبل فريق شالكه غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في ديربي الرور في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب فيلتنز أرينا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه

ستُقام مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب فيلتنز أرينا، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وشالكه

ستكون مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

ترتيب بوروسيا دورتموند وشالكه في الدوري الألماني

يحتل فريق بوروسيا دورتموند حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 51 نقطة.

يحتل فريق شالكه حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 52 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بوروسيا دورتموند الموسم الحالي

بوروسيا دورتموند 2/3 اينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني.

سالزبورغ النمساوي 0/0 بوروسيا دورتموند / الدوري الأوروبي.

بوروسيا دورتموند 0/1 هانوفر / الدوري الألماني.

بايرن ميونخ 0/6 بوروسيا دورتموند / الدوري الألماني.

بوورسيا دورتموند 0/3 شتوتغارت / الدوري الألماني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق شالكه في الدوري الألماني

شالكه 0/1 هيرتا برلين.

ماينز 1/0 شالكه.

فولفسبورج 1/0 شالكه.

شالكه 0/2 فرايبورج.

هامبورغ 2/3 شالكه.

جدول مباريات بوروسيا دورتموند حتى نهاية الموسم الحالي

شالكه / بوروسيا دورتموند / الدوري الألماني، 15 أبريل 2018.

بوروسيا دورتموند / باير ليفركوزن / الدوري الألماني، 21 أبريل 2018.

فيردر بريمن / بوروسيا دورتموند / الدوري الألماني، 29 أبريل 2018.

بوروسيا دورتموند / ماينز / الدوري الالماني، 5 مايو 2018.

هوفنهايم / بوروسيا دورتموند / الدوري الالماني، 12 مايو 2018.

تشكيلة فريق بوروسيا دورتموند المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: لوكاس بيتشيك / سوكراتيس / عمر توبراك / مارسيل شملزر.

خط الوسط: نوري شاهين / يوليان فايجل / ماركو رويس / ماريو غوتزه / أندريه شورليه.

خط الهجوم: ميتشي باتشواي.

المدرب: الألماني بيتر.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه

نجح فريق بوروسيا دورتموند في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق شالكه في 32 مباراة سابقة من أصل المباريات ال92 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق شالكه في تحقيق الانتصار في 31 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 29 مباراة أخرى.

نجح فريق بوروسيا دورتموند في تسجيل 143 هدفاً في شباك فريق شالكه في آخر 92 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق شالكه في تسجيل 130 هدفاً في شباك فريق بوروسيا دورتموند في نفس عدد المباريات.

يُعتبر البلجيكي ميتشي باتشواي هو هداف فريق بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني في الموسم الحالي مثله مثل الألماني ماكسيمليان فيليب، حيث سجل كلاً منهما 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر النمساوي جويدو هو هداف فريق شالكه في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق بوروسيا دورتموند في تسجيل 57 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 39 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق شالكه في تسجيل 45 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 33 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق بوروسيا دورتموند في الفوز بلقب الدوري الألماني في 8 مناسبات سابقة طوال تاريخه، بينما نجح فريق شالكه في الفوز بلقب الدوري الألماني في 7 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

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