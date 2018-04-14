موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الايطالي الاحد 15/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق ميلان نظيره فريق نابولي في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ميلان ونابولي

ستُقام مباراة ميلان ونابولي في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي

ستكون مباراة ميلان ونابولي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ترتيب ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

يحتل فريق ميلان حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 52 نقطة.

يحتل فريق نابولي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 77 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ميلان الموسم الحالي

ارسنال الانجليزي 1/3 ميلان / الدوري الأوروبي.

ميلان 2/3 كييفو فيرونا / الدوري الإيطالي.

يوفنتوس 1/3 ميلان / الدوري الإيطالي.

ميلان 0/0 إنتر / الدوري الإيطالي.

ميلان 1/1 ساسولو / الدوري الإيطالي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق نابولي في الدوري الإيطالي

نابولي 4/2 روما / الدوري الإيطالي.

إنتر 0/0 نابولي / الدوري الإيطالي.

نابولي 0/1 جنوى / الدوري الإيطالي.

ساسولو 1/1 نابولي / الدوري الإيطالي.

نابولي 1/2 كييفو فيرونا / الدوري الإيطالي.

جدول مباريات ميلان حتى نهاية الموسم الحالي

ميلان / نابولي / الدوري الإيطالي، 15 أبريل 2018.

تورينو / ميلان / الدوري الإيطالي، 18 أبريل 2018.

ميلان / بينيفينتو / الدوري الإيطالي، 21 أبريل 2018.

بولونيا / ميلان / الدوري الإيطالي، 29 أبريل 2018.

ميلان / هيلاس فيرونا / الدوري الإيطالي، 5 مايو 2018.

يوفنتوس / ميلان / كأس إيطاليا، 9 مايو 2018.

أتالانتا / ميلان / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

ميلان / فيورنتينا / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

جدول مباريات نابولي حتى نهاية الموسم الحالي

ميلان / نابولي / الدوري الإيطالي، 15 أبريل 2018.

نابولي / أودينيزي / الدوري الإيطالي، 18 أبريل 2018.

يوفنتوس / نابولي / الدوري الايطالي، 22 أبريل 2018.

فيورنتينا / نابولي / الدوري الإيطالي، 29 أبريل 2018.

نابولي / تورينو / الدوري الإيطالي، 6 مايو 2018.

سامبدوريا / نابولي / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

نابولي / كروتوني / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق ميلان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: باتريك كوتروني.

المدرب: الإيطالي جينارو غاتوزو.

تشكيلة فريق نابولي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: جورجينيو / آلان / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاييخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

المدرب: الإيطالي ماوريزيو ساري.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ميلان ونابولي

نجح فريق ميلان في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق نابولي في 10 مباريات سابقة من أصل المباريات ال33 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق نابولي في تحقيق الانتصار في 11 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 12 مباراة أخرى.

نجح فريق ميلان في تسجيل 38 هدفاً في شباك فريق نابولي في آخر 33 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق نابولي في تسجيل 42 هدفاً في شباك فريق ميلان في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الإيطالي باتريك كوتروني هو هداف فريق ميلان في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني خواكين سوسو هو أفضل صانع ألعاب في فريق ميلان في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 5 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي دريس ميرتينز هو هداف فريق نابولي في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 17 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي لورينزو إنسيني هو أفضل صانع ألعاب في فريق نابولي في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ميلان في تسجيل 43 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 36 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق نابولي في تسجيل 66 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 21 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه، بينما نجح فريق نابولي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في مرتين فقط طوال تاريخه.

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