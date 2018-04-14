برشلونة يتخطى عقبة فالنسيا ويقترب من التتويج رسمياً بلقب الليغا

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حقق فريق برشلونة الفوز على حساب ضيفه فريق فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الخامسة عشر، إضافة إلى الفرنسي صامويل أومتيتي في الدقيقة الحادية والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق فالنسيا في المباراة الإسباني داني باريخو في الدقيقة السابعة والثمانين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق فالنسيا عند 65 نقطة في المركز الثالث في الترتيب مؤقتاً.

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