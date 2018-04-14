موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الايطالي الاحد 15/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق يوفنتوس نظيره فريق سامبدوريا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا

ستُقام مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسامبدوريا

ستكون مباراة يوفنتوس وسامبدوريا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

ترتيب يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

يحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 81 نقطة.

يحتل فريق سامبدوريا حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 48 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق يوفنتوس الموسم الحالي

سبال 0/0 يوفنتوس / الدوري الإيطالي.

يوفنتوس 1/3 ميلان / الدوري الإيطالي.

يوفنتوس 3/0 ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا.

بينيفينتو 4/2 يوفنتوس / الدوري الإيطالي.

ريال مدريد 3/1 يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق سامبدوريا في الدوري الإيطالي

كروتوني 1/4 سامبدوريا.

سامبدوريا 5/0 إنتر.

كييفو فيرونا 1/2 سامبدوريا.

أتالانتا 2/1 سامبدوريا.

سامبدوريا 0/0 جنوى.

جدول مباريات يوفنتوس حتى نهاية الموسم الحالي

يوفنتوس / سامبدوريا / الدوري الإيطالي، 15 أبريل 2018.

كروتوني / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 18 أبريل 2018.

يوفنتوس / نابولي / الدوري الايطالي، 22 أبريل 2018.

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 28 أبريل 2018.

يوفنتوس / بولونيا / الدوري الإيطالي، 5 مايو 2018.

يوفنتوس / ميلان / كأس إيطاليا، 9 مايو 2018.

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

يوفنتوس / هيلاس فيرونا / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / دوغلاس كوستا / باولو ديبالا.

خط الهجوم: جونزالو هيغواين.

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة يوفنتوس وسامبدوريا

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق سامبدوريا في 20 مباراة سابقة من أصل المباريات ال37 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق سامبدوريا في تحقيق الانتصار في 7 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 10 مباريات أخرى.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 61 هدفاً في شباك فريق سامبدوريا في آخر 37 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق سامبدوريا في تسجيل 33 هدفاً في شباك فريق يوفنتوس في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا هو هداف فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البوسني ميراليم بيانيتش هو أفضل صانع ألعاب في فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي فابيو كوالياريلا هو هداف فريق سامبدوريا في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأوروغوياني غاستون راميريز هو أفضل صانع ألعاب في فريق سامبدوريا في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 74 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 18 هدفاً فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 20 مباراة.

نجح فريق سامبدوريا في تسجيل 50 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 46 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 34 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخرها كان في الموسم الماضي 2016 / 2017 والذي يُعتبر اللقب السادس له توالياً، بينما نجح فريق سامبدوريا في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في مرة واحدة فقط طوال تاريخه.

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