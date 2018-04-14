موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الايطالي الاحد 15/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق لاتسيو جاره فريق روما في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة روما ولاتسيو

ستُقام مباراة روما ولاتسيو في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو

ستكون مباراة روما ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ترتيب روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي

يحتل فريق روما حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

يحتل فريق لاتسيو حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق روما الموسم الحالي

كروتوني 2/0 روما / الدوري الإيطالي.

بولونيا 1/1 روما / الدوري الإيطالي.

برشلونة الإسباني 1/4 روما / دوري أبطال أوروبا.

روما 2/0 فيورنتينا / الدوري الإيطالي.

روما 0/3 برشلونة / دوري أبطال أوروبا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق لاتسيو الموسم الحالي

لاتسيو 1/1 بولونيا / الدوري الإيطالي.

لاتسيو 2/6 بينيفينتو / الدوري الإيطالي.

لاتسيو 2/4 سالزبورغ النمساوي / الدوري الأوروبي.

أودينيزي 2/1 لاتسيو / الدوري الإيطالي.

سالزبورغ 1/4 لاتسيو / الدوري الأوروبي.

جدول مباريات روما حتى نهاية الموسم الحالي

لاتسيو / روما / الدوري الإيطالي، 15 أبريل 2018.

روما / جنوى / الدوري الإيطالي، 18 أبريل 2018.

سبال / روما / الدوري الإيطالي، 21 أبريل 2018.

ليفربول الإنجليزي / روما / دوري أبطال أوروبا، 24 أبريل 2018.

روما / كييفو فيرونا / الدوري الايطالي، 28 أبريل 2018.

روما / ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 2 مايو 2018.

كالياري / روما / الدوري الإيطالي، 6 مايو 2018.

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

ساسولو / روما / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق روما المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كيفين ستروتمان / راجا ناينغولان.

خط الهجوم: أوندر / دييجو بيروتي / إيدين دجيكو.

المدرب: الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة روما ولاتسيو

نجح فريق روما في تحقيق الانتصار على حساب جاره فريق لاتسيو في 22 مباراة سابقة من أصل المباريات ال53 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق لاتسيو في تحقيق الانتصار في 16 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 15 مباراة أخرى.

نجح فريق روما في تسجيل 79 هدفاً في شباك فريق لاتسيو في آخر 53 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق لاتسيو في تسجيل 64 هدفاً في شباك فريق روما في نفس عدد المباريات.

يُعتبر البوسني إيدين دجيكو هو هداف فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي راجا ناينغولان هو أفضل صانع ألعاب في فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي تشيرو إيموبيلي هو هداف فريق لاتسيو في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 27 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني لويس ألبيرتو هو أفضل صانع ألعاب في فريق لاتسيو في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق روما في تسجيل 50 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 13 مباراة.

نجح فريق لاتسيو في تسجيل 75 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 40 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

نجح فريق روما في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 3 مرات فقط طوال تاريخه، بينما نجح فريق لاتسيو في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في مرتين فقط طوال تاريخه.

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