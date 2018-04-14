ليفربول ينتصر على بورنموث بثلاثية و”صلاح” يُعزز موقعه في صدارة الهدافين

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حقق فريق ليفربول الفوز على حساب ضيفه فريق بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من السنغالي ساديو ماني في الدقيقة السابعة، إضافة إلى الفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة التاسعة والستين، وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة التسعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق بورنموث عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب.

ومن جانبه واصل الفرعون المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع فريق ليفربول في الموسم الأول له مع النادي، حيث رفع رصيد أهدافه إلى 30 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز متربعاً على صدارة ترتيب لائحة الهدافين للمسابقة وبفارق خمسة أهداف عن مُلاحقه المباشر الإنجليزي هاري كين.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها حقق فريق بيرنلي الفوز على حساب ضيفه فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب تيرف مور، فيما حقق فريق كريستال بالاس فوزاً مثيراً على حساب ضيفه فريق برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن.

وفي مباراة أخرى حقق فريق هدرسفيلد تاون الفوز على حساب ضيفه فريق واتفورد بهدف وحيد مقابل لا شئ، كما سقط فريق إيفرتون في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق سوانزي سيتي على ملعب الحرية.

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