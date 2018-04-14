فخر العرب “محمد صلاح” يواصل صناعة المعجزات في أقوى دوريات العالم

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واصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي صناعة المعجزات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما ساهم في فوز فريقه اليوم على حساب ضيفه فريق بورنموث بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد رود في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من عمر المسابقة.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه في المباراة، وبالتالي عزز موقعه في صدارة لائحة ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما وصل عدد أهدافه إلى 30 هدفاً.

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ولم يقتصر الأمر على ذلك بل رفع الفرعون المصري محمد صلاح رصيد أهدافه على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي مع فريق ليفربول إلى 40 هدفاً في أول موسم له مع النادي، وبناءً على ذلك بات المصري محمد صلاح ثالث أفضل لاعب يُسجل أهدافاً مع فريق ليفربول في أول موسم له مع الفريق.

حيث يأتي في المركز الأول النجم السابق إيان راش، ومن ثم يأتي في المركز الثاني النجم السابق روجر هنت، بينما بات الفرعون المصري محمد صلاح في المركز الثالث مع العلم بأن النجم المصري بإمكانه أن ينتزع الصدارة أيضاً فيما تبقى من عمر الموسم الحالي في حالة استمراره على نفس نسق الأداء المرتفع.

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