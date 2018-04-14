بايرن ميونخ يُلقن مونشنغلادباخ درساً قاسياً في أليانز أرينا

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حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من الألماني ساندرو فاغنر في الدقيقة السابعة والثلاثين والدقيقة الحادية والأربعين، إضافة إلى الإسباني تياغو ألكانتارا في الدقيقة الحادية والخمسين وأيضاً النمساوي ديفيد ألابا في الدقيقة السابعة والستين، وأخيراً البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثانية والثمانين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ فقد سجله النمساوي جوسيب درميتش في الدقيقة التاسعة، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار العريض رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ عند 40 نقطة في المركز الثامن في الترتيب.

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