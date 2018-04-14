موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني الاحد 15/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني، يستقبل فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق ليفانتي في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

ترتيب أتلتيكو مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

يحتل فريق أتلتيكو مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 68 نقطة.

يحتل فريق ليفانتي حالياً المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 31 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتلتيكو مدريد الموسم الحالي

فياريال 1/2 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد 0/1 ديبورتيفو لاكورونيا / الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد 0/2 سبورتينغ لشبونة البرتغالي / الدوري الأوروبي.

ريال مدريد 1/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

سبورتينغ لشبونة 0/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفانتي في الدوري الإسباني

ليفانتي 1/1 إسبانيول.

خيتافي 1/0 ليفانتي.

ليفانتي 1/2 إيبار.

جيرونا 1/1 ليفانتي.

ليفانتي 1/2 لاس بالماس.

جدول مباريات أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي

أتلتيكو مدريد / ليفانتي / الدوري الاسباني، 15 أبريل 2018.

ريال سوسيداد / أتلتيكو مدريد / الدوري الاسباني، 19 أبريل 2018.

أتلتيكو مدريد / ريال بيتيس / الدوري الاسباني، 22 أبريل 2018.

ارسنال الانجليزي / أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي، 26 أبريل 2018.

ديبورتيفو ألافيس / أتلتيكو مدريد / الدوري الاسباني، 29 أبريل 2018.

أتلتيكو مدريد / ارسنال / الدوري الأوروبي، 3 مايو 2018.

أتلتيكو مدريد / إسبانيول / الدوري الإسباني، 6 مايو 2018.

خيتافي / أتلتيكو مدريد / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

أتلتيكو مدريد / إيبار / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

قائمة أتلتيكو مدريد في مباراته أمام ليفانتي

حراسة المرمى: يان أوبلاك / فيرنر.

خط الدفاع: دييجو جودين / ستيفان سافيتش / فرساليكو / لوكاس هيرنانديز / خوانفران / خوسيه ماريا خيمينيز.

خط الوسط: كوكي / ساؤول نيغويز / غابي فيرنانديث / فيكتور فيتولو / أولابي / أغويرو.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / فرناندو توريس / أنخيل كوريا / كيفن جاميرو.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييجو جودين / خوسي ماريا خيمينيز / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: غابي فيرنانديث / كوكي / ساؤول نيغويز / فيكتور فيتولو.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / كيفن جاميرو.

المدرب: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفانتي في 14 مباراة سابقة من أصل المباريات ال25 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفانتي في تحقيق الانتصار في 7 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 4 مباريات أخرى.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 42 هدفاً في شباك فريق ليفانتي في آخر 25 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفانتي في تسجيل 27 هدفاً في شباك فريق أتلتيكو مدريد في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو هداف فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو أفضل صانع ألعاب في فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني خوسيه لويس هو هداف فريق ليفانتي في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 6 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 51 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 15 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 19 مباراة.

نجح فريق ليفانتي في تسجيل 28 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 45 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 10 مناسبات سابقة طوال تاريخه، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق ليفانتي طعم الفوز بلقب الدوري الإسباني في أي مرة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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