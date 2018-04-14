مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات من بوابة توتنهام ويقترب رسمياً من لقب البريمرليغ

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حسم فريق مانشستر سيتي مباراة القمة عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الثانية والعشرين، إضافة إلى الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة الخامسة والعشرين من ركلة جزاء، وأيضاً الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة الثانية والسبعين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير فقد سجله الدنماركي كريستيان إريكسين في الدقيقة الثانية والأربعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 87 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند 67 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

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