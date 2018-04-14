موعد مباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الاسباني الاحد 15/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ملقا نظيره فريق ريال مدريد في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب لاروزاليدا في إقليم الأندلس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وملقا

ستُقام مباراة ريال مدريد وملقا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب لاروزاليدا في إقليم الأندلس، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وملقا

ستكون مباراة ريال مدريد وملقا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

ترتيب ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 64 نقطة.

يحتل فريق ملقا حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 17 نقطة فقط لا غير.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد الموسم الحالي

ريال مدريد 3/6 جيرونا / الدوري الإسباني.

لاس بالماس 3/0 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

يوفنتوس الإيطالي 3/0 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد 1/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 3/1 يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ملقا في الدوري الإسباني

ليغانيس 0/2 ملقا.

ملقا 2/0 برشلونة.

سيلتا فيغو 0/0 ملقا.

ملقا 0/1 فياريال.

ديبورتيفو لاكورونيا 2/3 ملقا.

جدول مباريات ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي

ملقا / ريال مدريد / الدوري الاسباني، 15 أبريل 2018.

ريال مدريد / أتلتيك بيلباو / الدوري الاسباني، 18 أبريل 2018.

بايرن ميونخ الألماني / ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا، 25 أبريل 2018.

ريال مدريد / ليغانيس / الدوري الاسباني، 28 أبريل 2018.

ريال مدريد / بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا، 1 مايو 2018.

برشلونة / ريال مدريد / الدوري الاسباني، 6 مايو 2018.

إشبيلية / ريال مدريد / الدوري الاسباني، 9 مايو 2018.

ريال مدريد / سيلتا فيغو / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

فياريال / ريال مدريد / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كاسيا.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / سيرجيو راموس / خيسوس فاييخو / تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / ماتيو كوفاسيتش / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / إيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيمة.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد وملقا

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ملقا في 26 مباراة سابقة من أصل المباريات ال35 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق ملقا في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 8 مباريات أخرى.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 83 هدفاً في شباك فريق ملقا في آخر 35 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق ملقا في تسجيل 34 هدفاً في شباك فريق ريال مدريد في نفس عدد المباريات.

يُعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 23 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 77 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 34 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق ملقا في تسجيل 19 هدفاً فقط في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 48 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات فقط لا غير.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مرة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخرها كان في الموسم الماضي 2016 / 2017، بينما لم يعرف فريق ملقا طعم الفوز بلقب الدوري الإسباني في أي مناسبة سابقة على الإطلاق.

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