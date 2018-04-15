موعد مباراة ستوك سيتي ووست هام بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الانجليزي الاثنين 16/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ستوك سيتي ووست هام يونايتد بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق وست هام يونايتد نظيره فريق ستوك سيتي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي ووست هام يونايتد

ستُقام مباراة ستوك سيتي ووست هام يونايتد في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي ووست هام يونايتد

ستكون مباراة ستوك سيتي ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

ترتيب ستوك سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ستوك سيتي حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة.

يحتل فريق وست هام يونايتد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 34 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون 0/0 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي.

ستوك سيتي 2/1 إيفرتون.

ارسنال 0/3 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 2/1 توتنهام هوتسبير.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 1/4 وست هام يونايتد.

سوانزي سيتي 1/4 وست هام يونايتد.

وست هام يونايتد 3/0 بيرنلي.

وست هام يونايتد 0/3 ساوثهامبتون.

تشيلسي 1/1 وست هام يونايتد.

جدول مباريات ستوك سيتي حتى نهاية الموسم الحالي

وست هام يونايتد / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 16 أبريل 2018.

ستوك سيتي / بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 22 أبريل 2018.

ليفربول / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

ستوك سيتي / كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 مايو 2018.

سوانزي سيتي / ستوك سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ستوك سيتي ووست هام يونايتد

نجح فريق ستوك سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق وست هام يونايتد في 23 مباراة سابقة من أصل المباريات ال59 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق وست هام يونايتد في تحقيق الانتصار في 21 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 15 مباراة أخرى.

نجح فريق ستوك سيتي في تسجيل 77 هدفاً في شباك فريق وست هام يونايتد في آخر 59 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق وست هام يونايتد في تسجيل 81 هدفاً في شباك فريق ستوك سيتي في نفس عدد المباريات.

يُعتبر السويسري شيردان شاكيري هو هداف فريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر النمساوي ماركو أرناوتوفيتش هو هداف فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ستوك سيتي في تسجيل 30 هدفاً فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 63 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق وست هام يونايتد في تسجيل 40 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 58 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

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