عرض مغري من الأهلي لضم نجم المقاصة الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي أن النادي الأهلي يستعد لتقديم عرض مغري للغاية إلى مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، وذلك من أجل التعاقد مع أحد نجوم النادي الفيومي في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي مستعد لدفع مبلغ 8 مليون جنيه مصري، إضافة إلى التخلي عن خدمات الجنوب أفريقي باكا على سبيل الإعارة، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان البوركيني إيريك تراوري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النادي الأهلي مصر على حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، وذلك بناءً على رغبة الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، علماً بأن البوركيني إيريك تراوري صاحب ال19 عاماً يُمكنه أن يلعب في أكثر من مركز مختلف في خط وسط الميدان.

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