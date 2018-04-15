موعد مباراة السد وبيروزي في دوري أبطال آسيا الاثنين 16/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السد وبيروزي في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق بيروزي الإيراني نظيره فريق السد القطري في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة السد وبيروزي

ستُقام مباراة السد وبيروزي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة السد وبيروزي

ستكون مباراة السد وبيروزي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب السد وبيروزي في الدوري القطري والإيراني

يحتل فريق السد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة.

يحتل فريق بيروزي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيراني مع امتلاكه في رصيده 61 نقطة.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق السد الموسم الحالي

الدحيل 3/4 السد / الدوري القطري.

ناساف الأوزبكي 0/1 السد / دوري أبطال آسيا.

أم صلال 1/2 السد / الدوري القطري.

السد 0/4 ناساف الأوزبكي / دوري أبطال آسيا.

السد 1/0 الخور / الدوري القطري.

السد 1/2 الوصل الإماراتي / دوري أبطال آسيا.

السد 1/9 الخريطيات / الدوري القطري.

ترتيب السد وبيروزي في المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2018

يحتل فريق السد حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة مع امتلاكه في رصيده 12 نقطة.

يحتل فريق بيروزي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة مع امتلاكه في رصيده 10 نقاط.

مشوار السد في دوري أبطال آسيا 2018

الوصل الإماراتي 2/1 السد / الجولة الأولى من دور المجموعات.

السد 1/3 بيروزي الإيراني / الجولة الثانية.

ناساف الأوزبكي 0/1 السد / الجولة الثالثة.

السد 0/4 ناساف / الجولة الرابعة.

السد 1/2 الوصل / الجولة الخامسة.

مشوار بيروزي في دوري أبطال آسيا 2018

بيروزي 0/3 ناساف الأوزبكي / الجولة الأولى من دور المجموعات.

السد القطري 1/3 بيروزي / الجولة الثانية.

بيروزي 0/2 الوصل الإماراتي / الجولة الثالثة.

الوصل 1/0 بيروزي / الجولة الرابعة.

ناساف 0/0 بيروزي / الجولة الخامسة.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة السد وبيروزي

نجح فريق السد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بيروزي في آخر مواجهة جمعت بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك في نسخة العام الحالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

يُعتبر الجزائري بغداد بونجاح هو هداف فريق السد في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر القطري أكرم عفيف هو أفضل صانع ألعاب في فريق السد في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما صنع 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الجزائري بغداد بونجاح هو هداف فريق السد في الدوري القطري في الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق السد في تسجيل 11 هدفاً في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 4 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق بيروزي في تسجيل 7 أهداف في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 3 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات.

نجح فريق السد في تسجيل 68 هدفاً في الدوري القطري في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 25 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق بيروزي في تسجيل 44 هدفاً في الدوري الإيراني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 13 هدفاً فقط، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 17 مباراة.

نجح فريق السد في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مرتين فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخرها كان في عام 2011، بينما لم يعرف فريق بيروزي طعم الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في أي مناسبة سابقة على الإطلاق.

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