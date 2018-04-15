موعد مباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا الاثنين 16/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الهلال السعودي نظيره فريق استقلال طهران الإيراني في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الكويت الرياضي على أرض دولة الكويت، وذلك في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن مباريات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران

ستُقام مباراة الهلال واستقلال طهران في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الكويت الرياضي على أرض دولة الكويت، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران

ستكون مباراة الهلال واستقلال طهران منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ترتيب الهلال واستقلال طهران في الدوري السعودي والإيراني

يحتل فريق الهلال حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 56 نقطة.

يحتل فريق استقلال طهران حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيراني مع امتلاكه في رصيده 48 نقطة.

ترتيب الهلال واستقلال طهران في المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018

يحتل فريق الهلال حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الرابعة مع امتلاكه في رصيده نقطتين فقط لا غير.

يحتل فريق استقلال طهران حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة مع امتلاكه في رصيده 9 نقاط.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الهلال الموسم الحالي

استقلال طهران الإيراني 0/1 الهلال / دوري أبطال آسيا.

الهلال 0/1 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 1/1 الريان القطري / دوري أبطال آسيا.

الاتفاق 1/2 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

الريان القطري 1/2 الهلال / دوري أبطال آسيا.

القادسية 1/0 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

العين الإماراتي 1/2 الهلال / دوري أبطال آسيا.

الأهلي 0/0 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 1/4 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين.

مشوار الهلال في دوري أبطال آسيا 2018

الهلال 0/0 العين الإماراتي / الجولة الأولى من دور المجموعات.

استقلال طهران الإيراني 0/1 الهلال / الجولة الثانية.

الهلال 1/1 الريان القطري / الجولة الثالثة.

الريان 1/2 الهلال / الجولة الرابعة.

العين 1/2 الهلال / الجولة الخامسة.

مشوار استقلال طهران في دوري أبطال آسيا 2018

الريان القطري 2/2 استقلال طهران / الجولة الأولى من دور المجموعات.

استقلال طهران 0/1 الهلال السعودي / الجولة الثانية.

العين الإماراتي 2/2 استقلال طهران / الجولة الثالثة.

استقلال طهران 1/1 العين / الجولة الرابعة.

استقلال طهران 0/2 الريان / الجولة الخامسة.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الهلال واستقلال طهران

نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق استقلال طهران في مباراة واحدة فقط من أصل المباريات ال3 الماضية التي جمعت بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا، وفي مقابل ذلك نجح فريق استقلال طهران في تحقيق الانتصار في مباراتين.

نجح فريق الهلال في تسجيل هدفين فقط في شباك فريق استقلال طهران في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا، وفي مقابل ذلك نجح فريق استقلال طهران في تسجيل 3 أهداف فقط في شباك فريق الهلال في نفس عدد المباريات.

يُعتبر السوري عمر خريبين هو هداف فريق الهلال في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي مثله مثل زميله الإكوادوري جيليمن ريفاس، حيث سجل كلاً منهما 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر السوري عمر خريبين هو أفضل صانع ألعاب في فريق الهلال في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما صنع 5 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الهلال في تسجيل 3 أهداف فقط في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 6 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق استقلال طهران في تسجيل 8 أهداف في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 5 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق الهلال في تسجيل 47 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

نجح فريق استقلال طهران في تسجيل 39 هدفاً في الدوري الإيراني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 16 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق الهلال في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مرتين فقط طوال تاريخه، وفي مقابل ذلك نجح فريق استقلال طهران في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مرتين أيضاً طوال تاريخه.

نجح فريق الهلال في الفوز رسمياً بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2017 / 2018.

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