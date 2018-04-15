موعد مباراة العين والريان بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا الاثنين 16/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين والريان بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الريان القطري نظيره فريق العين الإماراتي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة العين والريان

ستُقام مباراة العين والريان في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة العين والريان

ستكون مباراة العين والريان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

ترتيب العين والريان في الدوري الإماراتي والقطري

يحتل فريق العين حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب دوري الخليج العربي مع امتلاكه في رصيده 47 نقطة.

يحتل فريق الريان حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نجوم قطر مع امتلاكه في رصيده 43 نقطة.

ترتيب العين والريان في المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018

يحتل فريق العين حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة مع امتلاكه في رصيده 7 نقاط.

يحتل فريق الريان حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق العين الموسم الحالي

العين 2/6 الوحدة / دوري الخليج العربي.

العين 2/2 استقلال طهران الإيراني / دوري أبطال آسيا.

استقلال طهران الإيراني 1/1 العين / دوري أبطال آسيا.

الجزيرة 3/2 العين / دوري الخليج العربي.

العين 1/2 الهلال السعودي / دوري أبطال آسيا.

العين 0/4 دبا الفجيرة / دوري الخليج العربي.

العين 2/4 الفجيرة / كأس رئيس الدولة الإماراتي.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الريان الموسم الحالي

الغرافة 1/6 الريان / دوري نجوم قطر.

الهلال السعودي 1/1 الريان / دوري أبطال آسيا.

الريان 3/1 العربي / دوري نجوم قطر.

الريان 1/2 الهلال السعودي / دوري أبطال آسيا.

الريان 2/2 أم صلال / دوري نجوم قطر.

استقلال طهران الإيراني 0/2 الريان / دوري أبطال آسيا.

الريان 1/4 الأهلي / دوري نجوم قطر.

مشوار العين في دوري أبطال آسيا 2018

العين 0/2 المالكية البحريني / الدور التمهيدي الأخير.

الهلال السعودي 0/0 العين / الجولة الأولى من دور المجموعات.

العين 1/1 الريان القطري / الجولة الثانية.

العين 2/2 استقلال طهران الإيراني / الجولة الثالثة.

استقلال طهران 1/1 العين / الجولة الرابعة.

العين 1/2 الهلال / الجولة الخامسة.

مشوار الريان في دوري أبطال آسيا 2018

الريان 2/2 استقلال طهران الإيراني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

العين الإماراتي 1/1 الريان / الجولة الثانية.

الهلال السعودي 1/1 الريان / الجولة الثالثة.

الريان 1/2 الهلال / الجولة الرابعة.

استقلال طهران 0/2 الريان / الجولة الخامسة.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة العين والريان

نجح فريق العين في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الريان في مباراة واحدة فقط من أصل المباريات ال3 الماضية التي جمعت بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا، وفي مقابل ذلك نجح فريق الريان في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة أيضاً، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة أيضاً.

نجح فريق العين في تسجيل 4 أهداف في شباك فريق الريان في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا، وفي مقابل ذلك نجح فريق الريان في تسجيل 4 أهداف في شباك فريق العين في نفس عدد المباريات.

يُعتبر المغربي عبد الرازق حمدلله هو هداف فريق الريان في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر السويدي ماركوس بيرغ هو هداف فريق العين في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 5 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر المغربي عبد الرازق حمدلله هو هداف فريق الريان في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر السويدي ماركوس بيرغ هو هداف فريق العين في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر السويدي ماركوس بيرغ هو أفضل صانع ألعاب في فريق العين في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق العين في تسجيل 8 أهداف في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 5 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين فقط لا غير.

نجح فريق الريان في تسجيل 6 أهداف في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 7 أهداف، بينما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف في أي مباراة على الإطلاق.

نجح فريق العين في تسجيل 56 هدفاً في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق الريان في تسجيل 54 هدفاً في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 39 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات فقط لا غير.

نجح فريق العين في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مرة واحدة فقط طوال تاريخه، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق الريان طعم الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في أي مناسبة سابقة على الإطلاق.

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