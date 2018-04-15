موعد مباريات الدوري المصري الاثنين 16/4/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد مباريات الدوري المصري الممتاز، يشهد يوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي إقامة ثلاثة مباريات في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد هذه المباريات، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباريات منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

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موعد مباراة الأسيوطي سبورت وبتروجيت

ستُقام مباراة الأسيوطي سبورت وبتروجيت في يوم الإثنين على ملعب الأسيوطي في محافظة بني سويف، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

ستُقام مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في مساء يوم الإثنين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والرجاء

ستُقام مباراة النصر والرجاء في مساء يوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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