لجنة المسابقات تُعلن عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي عن موعد مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية بين فريق الأهلي وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث ستُقام مباراة القمة بين قطبي كرة القدم المصرية في يوم الخميس بعد القادم الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وقامت لجنة المسابقات أيضاً بالإعلان عن موعد مباراة الأهلي مع نظيره فريق الأسيوطي سبورت في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، حيث سوف يتم إقامة هذه المباراة في اليوم الثلاثين من شهر أبريل الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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