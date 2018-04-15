صلاح يتفوق على كل نجوم العالم في صراع الحذاء الذهبي

منذ 2 ساعتين أخبار الرياضة
صلاح يتفوق على كل نجوم العالم في صراع الحذاء الذهبي
محمد صلاح - ليونيل ميسي - روبرت ليفاندوفسكي - تشيرو إيموبيلي

بات الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي متفوقاً على كل نجوم العالم في صراع الحذاء الذهبي عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م، الذي يفوز به أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ومنذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة نجح فخر العرب محمد صلاح في تسجيل 30 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي بات يتفوق على كل نجوم العالم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وإليكم الآن لائحة الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى:

  • المصري محمد صلاح / ليفربول الإنجليزي / 30 هدفاً.
  • الأرجنتيني ليونيل ميسي / برشلونة الإسباني / 29 هدفاً.
  • الإيطالي تشيرو إيموبيلي / لاتسيو الإيطالي / 27 هدفاً.
  • البولندي روبرت ليفاندوفسكي / بايرن ميونخ الألماني / 26 هدفاً.

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