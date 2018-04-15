الشناوي يكشف عن حقيقة إصابته بقطع في الرباط الصليبي

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كشف النجم أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي عن حقيقة إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

حيث قام النجم أحمد الشناوي بكتابة رسالة إلى عشاقه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وكتب فيها: “الحمد لله على كل شئ وفي كل حال قضاء ربنا، واللهم لا اعتراض أكيد خير ليا، وربنا مش بيجيب حاجة وحشة أبداً وأكيد ده خير ليا”.

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كما أضاف أيضاً: “الإصابات هي اختبار من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الإصابة عبارة عن قطع في الرباط الداخلي وتحرك عظم الركبة نتيجة قوة الكدمة، وأسافر إلى ألمانيا لاستكمال باقي الفحوصات والاطمئنان على حجم إصابة الرباط الصليبي”.

وفي ختام حديثه قال: “أخيراً ألف حمد وشكر ليك يا رب وقدر الله وما شاء فعل، وأخيراً أتمنى منكم الدعاء، والتوفيق لنادي الزمالك وجمهوره العظيم، ومنتخب مصر في كأس العالم، وأهلي وشعب بلدي بورسعيد”.

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