أرسنال يتعرض لخسارة مفاجئة أمام مضيفه نيوكاسل بمشاركة “محمد النني”

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تعرض فريق أرسنال إلى خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانت جيمس بارك.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة أيوزي بيريز في الدقيقة التاسعة والعشرين، إضافة إلى مات ريتشي في الدقيقة الثامنة والستين، فيما سجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الوحيد لمصلحة فريقه أرسنال في الدقيقة الرابعة عشر.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق أرسنال عند 54 نقطة في المركز السادس في الترتيب.

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