ميلان يفرض التعادل السلبي على نابولي ويُهدي يوفنتوس فرصة حسم اللقب

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حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة القمة بين فريق ميلان وبين ضيفه فريق نابولي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما رفع فريق نابولي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني في الترتيب.

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وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها تعادل فريق فيورنتينا سلبياً بدون أهداف أمام ضيفه فريق سبال، فيما تعادل فريق ساسولو بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق بينيفينتو، كما حقق فريق بولونيا الفوز على حساب ضيفه فريق هيلاس فيرونا بهدفين مقابل لا شئ.

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