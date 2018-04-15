شالكه يحسم معركة الوصافة بثنائية نظيفة في مرمى جاره دورتموند

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حسم فريق شالكه ديربي الرور عقب فوزه على حساب جاره وضيفه فريق بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب فيلتنز أرينا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق شالكه في المباراة كلاً من الأوكراني كونوبليانكا في الدقيقة الخمسين، إضافة إلى البرازيلي نالدو في الدقيقة الثانية والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق شالكه رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق بوروسيا دورتموند عند 51 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

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