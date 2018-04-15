أتلتيكو مدريد يُعزز موقعه في وصافة الليغا بعد فوزه السهل على ليفانتي

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حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أتلتيكو مدريد في المباراة كلاً من الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة الثالثة والثلاثين، إضافة إلى الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الثامنة والأربعين وأيضاً الإسباني فرناندو توريس في الدقيقة السابعة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق ليفانتي عند 31 نقطة في المركز السابع عشر في الترتيب.

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