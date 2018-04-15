الدوري السعودي يخطف نجم جديد من الأهلي الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي أن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، قد أبدى اهتمامه جدياً بالتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين يرغب في التعاقد مع النجم المتألق إسلام محارب متوسط ميدان فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل الأداء المميز الذي يُقدمه اللاعب رفقة المارد الأحمر في كل مباراة يُشارك فيها مؤخراً مع الفريق.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب إسلام محارب سوف يعقد جلسة خاصة عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك من أجل معرفة دوره مع النادي الأهلي في الموسم الحالي أو بمعنى أدق معرفة فرصته في المشاركة بصفة أساسية مع الفريق انطلاقاً من الموسم الجديد.

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