رسمياً: مانشستر سيتي يتوج بطلاً للدوري الإنجليزي بعد تعثر الوصيف مانشستر يونايتد

Advertisements

توج فريق مانشستر سيتي رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تعرض وصيفه فريق مانشستر يونايتد إلى خسارة مفاجئة على يد ضيفه فريق وست بروميتش ألبيون بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق وست بروميتش ألبيون المهاجم الأرجنتيني جاي رودريغيز في الدقيقة الثالثة والسبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق وست بروميتش ألبيون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز معززاً آماله في البقاء، فيما استقر رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 71 نقطة في المركز الثاني في الترتيب، علماً بأن فريق مانشستر سيتي لديه 87 نقطة في المركز الأول في صدارة الترتيب.

إقرأ أيضاً: الدوري السعودي يخطف نجم جديد من الأهلي الصيف المقبل