كوبر يحسم الجدل حول مشاركة متعب في مونديال روسيا المقبل

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي عن القرار النهائي للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك بخصوص مشاركة النجم المخضرم عماد متعب مهاجم النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي التعاون السعودي رفقة المنتخب الوطني في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت المصادر إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قرر إخراج النجم عماد متعب نهائياً من حساباته في مونديال روسيا المقبل، وذلك نظراً إلى المستوى الفني أو حتى البدني الباهت الذي ظهر به النجم المخضرم طوال فترة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي رفقة نادي التعاون السعودي في الدوري السعودي للمحترفين.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر كان يُفكر جدياً في شهر يناير الماضي في إعطاء الفرصة للنجم عماد متعب من خلال استدعائه إلى إحدى معسكرات أحفاد الفراعنة قبل انطلاقة المونديال، إلا أن المستويات السيئة التي قدمها اللاعب في الملاعب السعودية جعلته يخرج بشكل مؤكد من قائمة الفراعنة في المونديال.

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