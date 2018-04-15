يوفنتوس يستغل تعثر نابولي ويبتعد أكثر بصدارة الدوري الإيطالي

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حقق فريق يوفنتوس فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة كلاً من الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة الخامسة والأربعين، إضافة إلى الألماني بينيديكت هوفيديس في الدقيقة الستين، وأيضاً الألماني سامي خضيرة في الدقيقة الخامسة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق يوفنتوس رصيده إلى 84 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق سامبدوريا عند 48 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

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