الزمالك يتلقى ضربة موجعة بعد تأكد غياب الشناوي فترة طويلة عن الملاعب

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة موجعة للغاية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي، وذلك بعدما تم الكشف بشكل رسمي عن المدة التي سوف يغيب فيها النجم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك عن الملاعب بداعي الإصابة.

فمن خلال تصريحات اليوم للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد الكابتن أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك أن طبيب نادي الزمالك أرسل خطاباً اليوم إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور والذي يكشف فيه عن طبيعة إصابة النجم أحمد الشناوي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أيمن حافظ إلى أن النجم أحمد الشناوي مصاب بقطع في الرباط الداخلي للركبة اليسرى مع وجود اشتباه بقطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي، مشدداً في الوقت ذاته على أن فترة غيابه عن الملاعب سوف تمتد من 6 إلى 8 أشهر كاملة حتى يتعافى بشكل كامل من الإصابة.

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