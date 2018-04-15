أحمد الشيخ يُثير التكهنات حول مستقبله مع الأهلي الموسم المقبل

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أثار النجم أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي العديد من التكهنات، وذلك بخصوص مستقبله مع النادي الأهلي في الموسم المقبل بعد نهاية فترة إعارته مع نادي الاتفاق السعودي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أكد النجم أحمد الشيخ أنه مازال لم يعلم أي شئ جديد بخصوص مستقبله مع النادي الأهلي، علماً بأن اللاعب قد وصل اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة قادماً من المملكة العربية السعودية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم أحمد الشيخ إلى أنه سوف يحضر إلى المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة في الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل الحديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حول مستقبله مع النادي الأهلي.

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