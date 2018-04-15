ريال مدريد ينتزع المركز الثالث من فالنسيا بفوزه على مضيفه ملقا بثنائية

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حقق فريق ريال مدريد فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ملقا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب لاروزاليدا في إقليم الأندلس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من الإسباني إيسكو في الدقيقة التاسعة والعشرين، إضافة إلى البرازيلي كارلوس كاسيميرو في الدقيقة الثالثة والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريقه ملقا الأوروغوياني دييغو رولان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ريال مدريد رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق ملقا عند 17 نقطة في المركز الأخير في الترتيب.

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