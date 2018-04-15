التعادل السلبي يحسم ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو

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حسم التعادل السلبي بدون أهداف ديربي العاصمة الإيطالية بين فريق لاتسيو وبين ضيفه وجاره فريق روما، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وعلى الرغم من الفرص العديدة التي سنحت أمام كلاً من الفريقين إلا أن التعادل السلبي سيطر في نهاية المطاف على نتيجة المباراة، علماً بأن المباراة شهدت أيضاً حصول مدافع فريق لاتسيو ستيفان رادو على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق لاتسيو رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما رفع فريق روما رصيده إلى 61 نقطة أيضاً ولكن في المركز الرابع في الترتيب متخلفاً بفارق الأهداف.

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