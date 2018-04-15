رسمياً: باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي بعد اكتساحه موناكو بسباعية تاريخية

Advertisements

توج فريق باريس سان جيرمان رسمياً بلقب الدوري الفرنسي عقب فوزه الكاسح على حساب ضيفه ومُلاحقه المباشر فريق موناكو بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة كلاً من الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة الرابعة عشر والدقيقة السابعة والعشرين، إضافة إلى الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة السابعة عشر، وأيضاً الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة العشرين والدقيقة الثامنة والخمسين.

Advertisements

كما سجل أيضاً الكولومبي راداميل فالكاو بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة والسبعين، وأخيراً الألماني يوليان دراكسلر في الدقيقة السادسة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق موناكو في المباراة البرتغالي روني لوبيز في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 87 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، علماً بأن ذلك اللقب هو اللقب السابع في تاريخ نادي باريس سان جيرمان على صعيد مسابقة الدوري الفرنسي، فيما استقر رصيد فريق موناكو عند 70 نقطة في المركز الثاني في الترتيب.

إقرأ أيضاً: التعادل السلبي يحسم ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو