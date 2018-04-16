البدري يوافق على التعاقد مع نجم الدوري السعودي الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر أبريل الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وافق أخيراً على التعاقد مع نجم الدوري السعودي في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري قد وافق على ضم النجم السوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن موافقة الكابتن حسام البدري جاءت بعدما اطمأن على تعافي اللاعب بشكل كامل من الإصابة الطويلة التي كانت قد أبعدته عن الملاعب في معظم فترات الموسم الحالي، وهو الأمر الذي كان يخشاه الكابتن حسام البدري خوفاً من تراجع مستوى اللاعب أو تراجع معدل أهدافه العالي.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، سوف يتحمل كافة تكاليف الصفقة إضافة إلى الراتب السنوي الذي سوف يتقاضاه اللاعب نظراً لارتفاعه كثيراً مقارنة ببقية اللاعبين في النادي الأهلي.

وفي مقابل ذلك سوف يقوم المستشار تركي آل الشيخ بإهداء النادي الأهلي السعودي النجم عبد الله السعيد في صفقة تبادلية بين الناديين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة إما عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أو عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

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